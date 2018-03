Tillerson parti, l'accord nucléaire iranien sur la sellette

Le limogeage mardi du secrétaire d'État américain Rex Tillerson pourrait signer l'arrêt de mort de l'accord nucléaire signé avec l'Iran et encore rafraîchir les relations tendues entre les États-Unis et leurs alliés européens qui veulent sauver ce texte historique.

Pour justifier sa décision, le président américain Donald Trump a évoqué un désaccord précis avec son ministre des Affaires étrangères. «Quand vous regardez l'accord sur le nucléaire iranien: je pensais qu'il était horrible, il pensait qu'il était passable».

«Nous travaillons avec nos alliés et nos partenaires pour bloquer la voie de l'Iran vers l'arme atomique et nous luttons contre son soutien au terrorisme», a-t-il plus tard affirmé. «Où que nous allions au Moyen-Orient, on nous dit l'Iran, l'Iran, l'Iran».

M. Trump doit annoncer le 12 mai si, comme il l'a laissé entendre, son pays sort de l'accord et rétablit le régime de sanctions contre la République islamique.

L'accord a été conclu en juillet 2015 entre l'Iran et les grandes puissances - Chine, France, Russie, Royaume-Uni - ainsi que l'Allemagne. Il stipule que Téhéran stoppe une partie de son programme nucléaire et ouvre plusieurs sites aux inspections internationales, en échange d'une levée des sanctions économiques qui ont asphyxié le pays.

Les autres signataires considèrent le texte comme une victoire historique pour la non-prolifération nucléaire après plus de dix ans de tensions. L'Iran affirme n'avoir jamais cherché à se doter de l'arme atomique, mais a averti que le pays pourrait rapidement reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium si l'accord était abandonné.

Le président américain a posé un ultimatum à ses alliés européens pour qu'ils s'entendent avec l'Iran afin de «remédier aux terribles lacunes» du texte. Il réclame davantage d'inspections et, surtout, la fin des limitations dans le temps - avec des échéances en 2025 et 2030 - des restrictions.

M. Tillerson et son équipe, épaulés par le secrétaire à la Défense Jim Mattis, ont appelé M. Trump à écouter les Européens qui tentent de préserver l'accord tout en le renforçant.

Mais après avoir nommé Mike Pompeo, directeur de la CIA et «faucon» sur le dossier iranien, le milliardaire républicain est d'autant plus enclin à suivre son instinct.