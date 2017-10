Trump ne certifie pas l'accord sur le nucléaire iranien

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il refusait de certifier l'accord sur le nucléaire iranien, le dénonçant comme «l'un des pires» qui soit et a martelé que Téhéran n'en respectait pas l'esprit.

Avec cet accord, «nous avons obtenu de faibles inspections en échange de rien de plus que de repousser, purement à court terme et temporairement, l'avancée de l'Iran vers l'arme nucléaire. Quel est le sens d'un accord qui ne fait que retarder la capacité nucléaire pour une courte période? Ceci est inacceptable pour le président des États-Unis», a déclaré Donald Trump à la Maison-Blanche en dévoilant sa décision sur cet accord emblématique de la présidence Obama.

Le président a dénoncé le comportement de la «dictature iranienne», qui est à ses yeux l'un des principaux «soutiens au terrorisme» dans le monde.

Téhéran «sème la mort, la destruction et le chaos à travers le monde», et «l'agression de la dictature iranienne se poursuit à ce jour», a t-il déclaré.

Pression sur le Congrès

Cette «non-certification» place, de facto, le Congrès américain en première ligne: les parlementaires auront en effet 60 jours pour décider de réimposer, ou non, les sanctions levées depuis 2015.

«Nous ne demandons pas au Congrès de réimposer des sanctions, car cela reviendrait de facto à quitter l'accord», a souligné le secrétaire d'État Rex Tillerson, évoquant ce texte qui vise à empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique.

«Nous pensons que l'accord est faible et ne répond pas à plusieurs questions importantes», a dit le chef de la diplomatie américaine, évoquant la possibilité d'un nouvel accord dans le futur qui ne remplacerait pas l'existant, mais viendrait le compléter.

«Ce que nous proposons c'est ce que nous pensons être la meilleure voie pour améliorer cet accord. Si nous n'y parvenons pas, nous pourrions finalement quitter l'accord», a-t-il ajouté.

L'administration souhaite supprimer les échéances de cet accord en vertu duquel les restrictions sur le programme nucléaire sont censées être levées progressivement à partir de 2025.

M. Tillerson a par ailleurs annoncé des sanctions ciblées contre des responsables des Gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne.

L'hypothèse, évoquée par certains médias américains, de la désignation de cette armée d'élite comme «groupe terroriste» n'a en revanche pas été retenue par l'administration Trump.

Depuis plusieurs jours, les responsables politiques et militaires iraniens avaient mis en garde contre une telle éventualité.

Opposants prudents

Plusieurs fervents opposants reconnaissent qu'une sortie des États-Unis pourrait avoir des conséquences graves.

«Bien que l'accord soit mauvais, j'estime qu'il faut qu'on l'applique jusqu'au bout», a déclaré mercredi le président républicain de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Ed Royce.

Au Sénat, son homologue Bob Corker reste équivoque, mais souligne l'importance du multilatéralisme.

Déchirer l'accord, «cela peut faire du bien pendant une seconde, mais il est important pour nous de garder nos alliés», a-t-il dit récemment.

Pareillement, des démocrates opposés en 2015 ont changé d'avis. «Nous les États-Unis, nous devons garder notre parole», a déclaré le représentant Eliot Engel.

«J'ai l'impression que le Congrès ne fera rien», a estimé l'ancien sénateur Joe Lieberman, président de l'organisation United Against Nuclear Iran, cité par The Hill.

La solution pourrait passer par une proposition de loi préparée par Bob Corker et le sénateur républicain Tom Cotton, qui a pris la tête des «faucons» anti-Iran, partisans d'une ligne dure, à la chambre haute du Congrès.

Leur texte, dont un résumé a été transmis à l'AFP par leurs bureaux, ne rétablirait pas immédiatement les sanctions contre l'Iran, ce qui maintiendrait en place l'accord dans l'immédiat.

Mais la loi répondrait à l'appel de Donald Trump de «durcir» les conditions de l'accord. Elle autoriserait le retour des sanctions si l'Iran se retrouvait à moins d'un an de la production d'une arme nucléaire.

Plus problématique, cette loi supprimerait de facto les dates limites de l'accord iranien. Les restrictions sur le programme nucléaire sont en effet censées être levées progressivement à partir de 2025.

La loi Corker-Cotton viserait à rendre ces limites permanentes. Autrement, les États-Unis pourraient réimposer leurs sanctions.

Reste à savoir si une telle loi pourrait être adoptée. Elle nécessiterait l'appui d'une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 au Sénat, et donc d'une partie de l'opposition démocrate, ce qui est loin d'être acquis.

Au Congrès, l'issue la plus probable, sur tout sujet, reste l'inaction, et le statu quo.

Avertissement du Kremlin

Un refus de Donald Trump de «certifier» l'accord international sur le programme nucléaire iranien «pourrait sérieusement aggraver» la situation, a averti vendredi le Kremlin.

Des actions de ce genre affecteraient assurément la prévisibilité, la sécurité, la stabilité et la non-prolifération dans le monde entier», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, avertissant que «cela pourrait sérieusement aggraver la situation concernant le dossier nucléaire iranien».

Bien que cela ne signifie pas que le président américain se retire de l'accord conclu en juillet 2015 par l'Iran et le Groupe des Six, cette non-certification américaine pourrait ouvrir une période de grande incertitude.

Ainsi, «Téhéran abandonnera cet accord» à son tour, a déclaré M. Peskov

«La Russie va bien sûr maintenir sa position, répétée plusieurs fois par le président Poutine, qui vise à assurer malgré tout un processus de règlement du dossier nucléaire iranien, et un processus qui va nous permettre d'empêcher la prolifération d'armes nucléaires», a-t-il promis.

«Ce genre d'actions de la part des Américains va avoir des conséquences très, très négatives, c'est évident», a-t-il souligné.

Le porte-parole du Kremlin a également dénoncé le refus des États-Unis d'accorder un visa à des représentants de l'état-major russe qui étaient attendus jeudi aux Nations unies, à New York, pour une rencontre de militaires russes et chinois, consacré au déploiement du système de défense antimissile américain dans le monde.

«En tant que pays accueillant le siège de l'ONU, les autorités américaines ont certaines obligations. Nous sommes très préoccupés par cette situation et nous la considérons comme inacceptable», a déclaré M. Peskov.

Pékin appelle Washington à préserver l'accord

La Chine a appelé les États-Unis à préserver l'accord sur le nucléaire iranien. «Nous pensons que cet accord est important afin d'assurer le régime international de non-prolifération nucléaire ainsi que la paix et la stabilité de la région. Nous espérons que toutes les parties continueront à préserver et à mettre en oeuvre cet accord», a déclaré devant la presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying.

La porte-parole a précisé que le plus haut responsable de la diplomatie chinoise, Yang Jiechi, avait évoqué ce dossier lors d'une conversation téléphonique jeudi avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson.

Aux côtés de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, la Chine est l'une des six puissances qui ont signé en 2015 avec l'Iran un accord destiné à empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique.

L'ONU espère

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, espère que l'accord nucléaire conclu en 2015 entre des grandes puissances et l'Iran survivra à la décision de Donald Trump de ne pas reconnaître que Téhéran respecte ses engagements, a affirmé vendredi son porte-parole.

«L'un des plus grands espoirs du secrétaire général est qu'il restera en place», a déclaré Stéphane Dujarric lors de son point-presse quotidien. Il considère l'accord comme «une percée très importante pour consolider le régime de non-prolifération nucléaire et faire avancer la paix et la sécurité dans le monde», a-t-il ajouté.