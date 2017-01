Trump et le roi d'Arabie saoudite unis sur la question du nucléaire iranien

Le président américain Donald Trump et le roi Salmane d'Arabie saoudite se sont dit favorables à une «application rigoureuse» de l'accord sur le nucléaire iranien, selon le compte-rendu d'un entretien téléphonique entre les deux hommes publié par la Maison-Blanche.

La teneur de la conversation semble indiquer que Donald Trump - jusque-là un farouche opposant à cet accord phare de la présidence Obama et censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique - pourrait avoir évolué sur la question.

Il n'avait cessé de critiquer l'accord pendant sa campagne et il a nommé à des postes clés de son administration des personnalités ouvertement anti-iraniennes, à commencer par le futur secrétaire d'État Rex Tillerson, qui veut une «révision complète» de l'accord.

M. Trump et le souverain saoudien ont aussi insisté sur la nécessité de répondre «aux activités déstabilisantes de l'Iran» dans la région. Téhéran est la bête noire de Washington et de Riyad et le grand concurrent du royaume wahhabite dans la région.