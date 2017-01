L'Iran refusera de «renégocier» l'accord nucléaire si Trump le demande

«L'accord nucléaire est terminé, il a été approuvé au Conseil de sécurité de l'ONU et est devenu un document international. C'est un accord multilatéral et cela n'a pas de sens de vouloir le renégocier», a déclaré M. Rohani en réponse à une question sur une éventuelle demande de M. Trump en ce sens.

Dans un entretien lundi aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times, le président élu des États-Unis, qui entrera en fonction vendredi, voyait cet accord comme «un des pires jamais conclus, (...) un des plus stupides», tout en refusant de dire s'il va ou non le remettre en cause.

Donald Trump a nommé à des postes clés de son administration des personnalités ouvertement anti-iraniennes, à commencer par le secrétaire d'État Rex Tillerson, qui veut une «révision complète» de cet accord conclu en juillet 2015 entre Téhéran et six grands pays (États-Unis, Chine, Russie, Allemagne, France et Royaume-Uni) et entré en vigueur il y a un an, le 16 janvier 2016.

«M. Trump, le président élu, a eu différentes déclarations disant que l'accord nucléaire ne le satisfaisait pas, que ce n'était pas un bon accord ou encore que c'était le pire accord», a déclaré M. Rohani. «Ce sont plutôt des slogans».

«Et je ne pense pas que lorsqu'il entrera à la Maison-Blanche, il se passera quelque chose», a ajouté le président iranien.

Contrairement à M. Trump, l'Union européenne (UE) a indiqué qu'elle se conformerait à l'accord qu'elle considère comme «extrêmement important» en particulier pour la sécurité du continent.