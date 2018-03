Syrie: l'EI de retour dans la province d'Idleb

L'EI a pris le contrôle du village de Bachkoun après plusieurs jours de combats contre Tahrir al-Cham, une coalition dominée par une ex-branche d'Al-Qaïda, selon l'Observatoire.

La prise de ce village permet aux djihadistes de l'EI de reprendre pied dans la province d'Idleb près de quatre ans après leur éviction de cette province du nord-ouest de la Syrie, selon la même source.

L'EI s'était déjà emparé il y a quelques jours, à l'issue de combats avec Tahrir al-Cham, de plusieurs villages dans la province voisine de Hama, selon la même source.

Trois ans après avoir conquis de vastes territoires en Syrie et en Irak, l'EI a vu son «califat» s'effondrer à la suite de multiples offensives le visant dans les deux pays voisins.

Déclenché en 2011 avec la répression de manifestations pacifiques par le régime de Bachar al-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé.

Il a fait plus de 340 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.