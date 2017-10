Syrie: à Idleb, les djihadistes isolés à l'approche d'une offensive turque

Layal ABOU RAHAL

Agence France-Presse

Beyrouth

Les djihadistes de l'ex-branche d'Al-Qaïda, qui dominent le bastion rebelle d'Idleb en Syrie, sont aujourd'hui de plus en plus isolés: des divisions sont apparues dans leurs rangs et les défections se sont multipliées, à l'approche d'une nouvelle offensive annoncée par la Turquie.