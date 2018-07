Corée du Nord: Trump satisfait du début du démantèlement

Le président américain Donald Trump a salué mardi le début de démantèlement par la Corée du Nord des infrastructures sur sa principale base de lancement de satellites, six semaines après sa rencontre «fantastique» avec le leader nord-coréen Kim Jong-un à Singapour.

«De nouvelles images aujourd'hui montrent que la Corée du Nord a commencé le processus de démantèlement d'un site majeur de tirs de missiles et nous y sommes sensibles», a déclaré M. Trump, qui faisait référence à des images satellites, publiées par le site internet respecté 38 North, de la base de lancement de satellites de Sohae, considérée comme site d'essais pour les missiles balistiques intercontinentaux de Pyongyang.

Selon 38 North, ces images satellit prises les 20 et 22 juillet montrent qu'un bâtiment monté sur rails, dans lequel les fusées sont assemblées avant d'être placées sur le pas de tir, a commencé à être démonté. Le démantèlement d'un banc d'essai pour les réacteurs des fusées, servant à tester les moteurs à combustible liquide, a également été entamé.

«Nous avons eu une rencontre fantastique avec le président Kim et tout semble aller très bien», a ajouté M. Trump, même si États-Unis viennent de réclamer à l'ONU une «pleine application des sanctions» contre la Corée du Nord, un rappel à l'ordre qui illustre leur difficulté à obtenir de réelles avancées sur la dénucléarisation.

Sohae, sur la côte nord-ouest de la Corée du Nord, sert officiellement à placer des satellites en orbite. Les réacteurs peuvent cependant aisément être adaptés aux missiles balistiques et la communauté internationale accuse la Corée du Nord de dissimuler un programme d'armements derrière son programme spatial

Interrogé à Palo Alto, en Californie, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a jugé les images satellites de Sohae «totalement cohérentes» avec les engagements pris par Kim Jong-un en juin.

«Nous avons demandé à ce qu'il y ait des inspecteurs sur le terrain quand ce banc d'essai pour les réacteurs sera démantelé, conformément aux engagements» du leader nord-coréen, a indiqué M. Pompeo lors d'une conférence de presse.

Dépouilles rapatriées «très bientôt»

La Corée du Nord «doit se dénucléariser complètement, c'est ce à quoi le président Kim s'est engagé et ce que le monde exige», a-t-il ajouté, alors que l'administration Trump est critiquée pour n'avoir pas obtenu l'inscription noir sur blanc dans la déclaration finale de Singapour une dénucléarisation «définitive et entièrement vérifiée», l'objectif-clé du sommet Trump-Kim.

Sur le dossier, qui s'avère plus compliqué que prévu, du rapatriement des dépouilles de soldats américains morts pendant la guerre de Corée (1950-53), le président américain s'est encore une fois montré optimiste.

«Nous allons ramener les restes de vos frères d'armes qui ont sacrifié leur vie en Corée», a déclaré M. Trump, qui s'exprimait devant une association d'anciens combattants à Kansas City, dans le Missouri. «Je pense que ce processus va commencer très bientôt».

Le rapatriement des premières dépouilles de soldats américains a été annoncé comme imminent à plusieurs reprises depuis mi-juin, mais n'a toujours pas eu lieu.

Selon le Pentagone, la Corée du Nord a fait savoir qu'elle possédait encore 200 lots de restes humains découverts au fil des années. Un premier accord entre Washington et Pyongyang avait permis le rapatriement de 229 lots de dépouilles entre 1990 et 2005. Mais cet accord a été suspendu lorsque les relations entre les deux pays se sont détériorées.

Plus de 35 000 Américains ont été tués sur la péninsule coréenne pendant la guerre, qui s'est achevée sur un armistice et non un traité de paix. Parmi eux, 7700 sont encore considérés comme portés disparus, dont 5300 en Corée du Nord, précise le Pentagone.