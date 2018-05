Pékin espère que le sommet Trump-Kim aura lieu

La Chine espère que le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura bien lieu le 12 juin comme prévu, a déclaré mercredi à Washington le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi.

S'adressant aux dirigeants américains au côté de son homologue Mike Pompeo, il a lancé: «Si vous voulez trouver une solution, c'est le bon moment, si vous voulez la paix, c'est le bon moment, si vous voulez écrire l'Histoire, c'est le bon moment!»

«Nous espérons que la rencontre ait lieu comme prévu et soit couronnée de succès», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse commune, alors que la tenue du sommet le 12 juin à Singapour n'est plus totalement assurée. «Le contact et le dialogue directs entre dirigeants est crucial pour résoudre la question nucléaire», a-t-il estimé.

Donald Trump et Kim Jong-un ont, a-t-il poursuivi, «la sagesse nécessaire pour prendre la bonne décision et apporter la paix sur la péninsule coréenne et de bonnes nouvelles au monde».

Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, la Chine juge «nécessaire», en vue d'obtenir la «dénucléarisation» de la péninsule coréenne, «de prendre en compte les inquiétudes de sécurité légitimes de la Corée du Nord, le moment venu».

Il a également assuré que Pékin continuerait à «mettre en oeuvre strictement et totalement» les sanctions internationales adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU après une série d'essais nucléaires et balistiques nord-coréens en 2017.

Mardi, le président américain avait semblé mettre en question le soutien chinois sur la question nord-coréenne. Il avait dit avoir noté une différence de ton de la part de la Corée du Nord après une deuxième réunion au sommet entre Kim Jong Un et le président chinois Xi Jinping, principal allié de Pyongyang.

«Il y avait une attitude différente après cette rencontre et j'ai été un peu surpris», avait expliqué Donald Trump, en s'interrogeant sur le rôle de son homologue chinois. «Les choses ont changé après cette rencontre et je ne peux pas dire que cela me rende très heureux.»

Celui qui louait depuis plusieurs semaines l'attitude de la Chine s'était déjà inquiété lundi qu'elle lâche trop de lest, trop vite.

«La Chine doit continuer à être forte et étanche sur la frontière avec la Corée du Nord jusqu'à ce qu'un accord soit conclu», avait-il tweeté. «J'entends dire que la frontière est devenue bien plus poreuse récemment et que plus de choses ont réussi à passer à l'intérieur.»