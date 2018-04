La Corée du Nord célèbre un sommet qui ouvre «une nouvelle ère»

Le sommet entre les deux Corées qui a eu lieu vendredi dans la Zone démilitarisée les séparant a été «une rencontre historique qui a ouvert une nouvelle ère pour la réconciliation et l'unité nationales, la paix et la prospérité», a déclaré l'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA.

«Je viens d'avoir une longue et très bonne conversation avec le président Moon (Jae-in) de Corée du Sud. Les choses se passent très bien, la date et l'endroit de la rencontre avec la Corée du Nord sont en train d'être fixés», a tweeté le président américain .

«Péninsule non nucléaire»

Celle-ci a diffusé le texte intégral de la «Déclaration de Panmunjom» signée à cette occasion par MM. Kim Jong-un et Moon Jae-in et qui contient la phrase suivante : «La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire».

Pendant des années, le régime de Pyongyang a affirmé qu'il ne renoncerait jamais à l'arme atomique, indispensable selon lui pour le protéger d'une possible invasion américaine.

Mais il a maintenant proposé qu'elle soit l'objet de négociations en échange de garanties de sécurité, selon Séoul. M. Kim n'en a toutefois pas parlé publiquement au cours du sommet.

Dans un autre communiqué, KCNA a écrit que les deux dirigeants avaient eu «un échange franc et sincère» sur des thèmes comme «assurer la paix dans la péninsule coréenne et la dénucléarisation de la péninsule».

Le quotidien Rodong Sinmun, l'organe du parti unique nord-coréen, a consacré samedi quatre de ses six pages à l'événement.

Presse sud-coréenne prudente

En Corée du Sud, les journaux de samedi relevaient quant à eux l'absence d'un engagement ferme et explicite du Nord à renoncer à son armement nucléaire.

«Il s'agit d'un pas en arrière par rapport à ce qui avait été décidé en 2005» quand la Corée du Nord, rappelle même à cet égard le quotidien Chosun, promettait dans un accord d'abandonner «toutes les armes nucléaires et les programmes nucléaires existants» et de recevoir des inspecteurs chargés de le vérifier.

Vendredi, après une poignée de main très symbolique avec le président sud-coréen, M. Kim a affirmé que la péninsule de Corée était «au seuil d'une histoire nouvelle».

En franchissant la bordure de béton de quelques centimètres de haut qui représente la démarcation dans le village de Panmunjom, ce trentenaire est devenu le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée (1950-1953).