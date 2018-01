Les deux Corées dialoguent pour la première fois en deux ans

De hauts représentants des deux Corées se sont retrouvés mardi pour leur premier face-à-face officiel en plus de deux ans, focalisant sur les prochains Jeux olympiques d'hiver après les tensions provoquées par les ambitions nucléaires de Pyongyang.

Ces pourparlers font suite à la main tendue le jour du Nouvel An par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a évoqué une participation de Pyongyang aux Jeux de PyeongChang, du 9 au 25 février en Corée du Sud.

Séoul a répondu par une proposition de dialogue à haut niveau, et la semaine dernière le téléphone rouge entre les deux voisins a été rétabli après près de deux ans de silence.

La délégation sud-coréenne emmenée par le ministre de l'Unification Cho Myoung-Gyon s'est rendue en convoi sur le lieu des discussions, à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53), dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule.

la délégation nord-coréenne dirigée par le vétéran Ri Son-Gwon a traversé à pied la ligne de démarcation militaire de Panmunjom, à quelques mètres de l'endroit où un transfuge a fait défection voici deux mois sous une pluie de balles, selon les photographies.

Conformément aux usages nord-coréens, M. Ri arborait un badge orné du portrait du père fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-Sung, et de celui de son fils et successeur Kim Jong-Il.

M. Cho, lui, portait un badge aux couleurs sud-coréennes.

«Offrons au peuple un cadeau précieux pour le Nouvel an», a lancé le Nord-Coréen. «On dit qu'un voyage entrepris à deux dure plus longtemps qu'un voyage solitaire».

Navire de croisière

Les Jeux de PyeongChang «vont se transformer en Olympiades de la paix car des invités des plus chers venus du Nord vont se joindre à de nombreux autres venus du monde entier», lui a répondu le Sud-Coréen. «Le peuple souhaite ardemment voir le Nord et le Sud aller vers la paix et la réconciliation».

Un ton qui tranche singulièrement avec la rhétorique en usage ces derniers temps, particulièrement entre Pyongyang et Washington, avec les insultes personnelles et les menaces de guerre échangées par M. Kim et le président Donald Trump.

Depuis deux ans, la situation sur la péninsule s'est considérablement dégradée, le Nord menant trois nouveaux essais nucléaires et multipliant les tirs de missile.

Séoul s'efforce de présenter les JO qui auront lieu à tout juste 80 kilomètres de la DMZ comme une «Olympiade de la paix», mais pour que l'expression prenne son sens, la participation du Nord est essentielle.