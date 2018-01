Remise en service du téléphone rouge intercoréen

Le canal de communication de Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53), a été rouvert à 6h30 GMT après quasiment deux ans de fermeture.

« La conversation téléphonique a duré 20 minutes », a déclaré à l'AFP un responsable du ministère sud-coréen de l'Unification, sans autre précision dans l'immédiat.

Cette remise en service survient après l'offre de dialogue de Séoul qui répondait lui-même à une main tendue du dirigeant nord-coréen, lequel a évoqué une participation aux JO d'hiver qui s'ouvrent le mois prochain en Corée du Sud.

Kim Jong-Un s'est servi lundi de son adresse du Nouvel An à la Nation pour faire ce geste rarissime en direction du Sud dans un contexte de tensions croissantes. Le Nord a multiplié ces derniers mois les tirs de missiles balistiques et mené son sixième essai nucléaire, déroulant ses ambitions militaires envers et contre tout.

Séoul a répondu en proposant la tenue le 9 janvier, pour la première fois depuis 2015, de discussions de haut niveau à Panmunjom sur les JO, mais aussi « d'autres questions d'intérêt mutuel pour l'amélioration des relations intercoréennes ».

Le dirigeant nord-coréen avait également profité de son discours du Nouvel An pour répéter que son pays était un État nucléaire à part entière, avertissant qu'il avait en permanence à sa portée le « bouton » atomique.

« Enfoncer un coin »

La déclaration a suscité un nouveau tweet de Donald Trump, dans son style très personnel.

« Le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le "bouton nucléaire est sur son bureau en permanence". Qu'un membre de son régime affamé et épuisé l'informe que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne ! », a écrit le président américain.