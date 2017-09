La Corée du Nord dénonce à l'ONU un Trump «mégalomane», un «roi menteur»

Le chef de la diplomatie nord-coréenne, Ri Yong Ho, a vivement dénoncé samedi à l'ONU les propos tenus cette semaine par Donald Trump contre son pays, qualifiant le président américain de «personne dérangée», de «mégalomane» et de «roi menteur».

Le chef d'État américain, qualifié aussi de «gangster», a «entaché cette enceinte de mots violents et imprudents», et représente aujourd'hui «une des plus grandes menaces pour la paix», a ajouté le ministre à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, pointant plusieurs fois son doigt pour appuyer ses propos.