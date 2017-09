Trump a les partenaires commerciaux de Pyongyang dans sa ligne de mire

Hervé ROUACH , Sébastien BERGER Agence France-Presse Washington et Séoul

«Les États-Unis examinent la possibilité, en plus d'autres options, de mettre fin à tous les échanges commerciaux avec tout pays faisant des affaires avec la Corée du Nord», a-t-il indiqué dans un tweet dans lequel il ne cite pas directement la Chine, destinataire de quelque 90% des exportations nord-coréennes.

Le président américain Donald Trump a prévenu dimanche que toute politique d'apaisement était vouée à l'échec.

Plus tôt, le test nucléaire, nouveau défi à la communauté internationale, a été « une réussite parfaite », a annoncé la télévision publique nord-coréenne.

Le régime nord-coréen avait publié quelques heures avant des photos montrant son dirigeant Kim Jong-un en train d'inspecter ce qui était présenté comme une bombe H (bombe à hydrogène ou thermonucléaire) pouvant être installée sur le nouveau missile balistique intercontinental dont dispose le régime nord-coréen.

Celui-ci est en théorie capable d'atteindre le territoire des États-Unis.

Le président américain, qui avait promis « le feu et la colère » si Pyongyang continuait à proférer des menaces contre Washington et ses alliés, a dénoncé « des actions très hostiles et dangereuses pour les États-Unis ».

« La Corée du Sud s'aperçoit, comme je le leur ai dit, que leur discours d'apaisement avec la Corée du Nord ne fonctionnera pas, ils ne comprennent qu'une chose! », a-t-il lancé sur Twitter à l'intention de son homologue sud-coréen Moon Jae-in, partisan d'un dialogue avec le régime de Kim Jong-un.