La Corée du Nord tire un missile au-dessus du Japon

La Corée du Nord a effectué un tir de missile qui est passé au-dessus du Japon, mardi matin, ont indiqué les militaires sud-coréens ainsi que le gouvernement japonais dans un contexte de tensions exacerbées et de guerre rhétorique entre Washington et Pyongyang.

Selon le porte-parole du premier ministre japonais, le missile a survolé l'île de Hokkaido et est tombé ensuite dans les eaux du Pacifique, à 1180 km à l'est des côtes japonaises. «Aucun dommage n'a été causé à des avions ou des navires» dans la zone, a-t-il précisé.

Son porte-parole, Yoshihide Suga, avait déclaré auparavant que le missile représentait une «menace sérieuse et grave à la sécurité» du Japon.

«La Corée du Sud et les États-Unis sont en train d'analyser conjointement les détails», a-t-il ajouté.

Un «projectile non identifié» a été tiré de Sunan, près de Pyongyang, à 05H57 locales, selon un communiqué de l'état-major sud-coréen qui a précisé que le projectile avait été lancé en direction de l'est «et au-dessus» du Japon.

«Escalade supplémentaire»

La Corée du Nord avait tiré samedi trois missiles de courte portée en mer du Japon, au moment où des dizaines de milliers de soldats américains et sud-coréens participaient à des manoeuvres dans la péninsule.

Dimanche, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson avait affirmé que ces nouveaux tirs étaient «une provocation» qui montre que Pyongyang «n'est pas encore prêt» à dialoguer.

«Le tir de missiles balistiques, de toute sorte, est une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, nous considérons qu'il s'agit d'une provocation, une provocation contre les États-Unis et nos alliés», avait affirmé le chef de la diplomatie américaine lors de l'émission télévisée Fox News Sunday.

Mais le tir de mardi représente une escalade supplémentaire de la part de Pyongyang, qui avait récemment menacé de tirer une série de missiles en direction du territoire américain de Guam, dans le Pacifique, situé à quelque 3500 km de la Corée du Nord. Un tel tir survolerait dans tous les cas l'archipel japonais.

En 2009, une projectile nord-coréen était passé au-dessus du territoire japonais, sans incident, mais suscitant une vive réaction immédiate de Tokyo.

La tension entre Pyongyang et Washington a connu dernièrement des sommets, avec notamment les tirs d'essai de deux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) potentiellement capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis.

Le président américain Donald Trump avait alors menacé de déchaîner «le feu et la colère» sur la Corée du Nord si elle ne cessait pas ses menaces contre les États-Unis.

«Une menace grave et sans précédent», selon Abe

Le premier ministre japonais Shinzo Abe a dénoncé mardi «une menace grave et sans précédent» après le lancement du missile qui a survolé le Japon, et a demandé une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

«Le tir inacceptable d'un missile au-dessus de notre pays représente une menace grave et sans précédent et nuit considérablement à la paix et la sécurité de la région», a-t-il déclaré à la presse.

«Au sein des Nations unies, le Japon va fortement appeler à accentuer la pression sur la Corée du Nord en coopération avec la communauté internationale», a ajouté M. Abe.