La Corée du Nord se dit prête à une guerre nucléaire

S'exprimant avant le début de la gigantesque parade militaire organisée à Pyongyang à l'occasion du 105e anniversaire de Kim Il-Sung, le fondateur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), le numéro deux du régime a promis que son pays était «prêt à répondre à une guerre totale par une guerre totale».

«Nous sommes prêts à répliquer à toute attaque nucléaire par une attaque nucléaire de notre façon», a insisté Choe Ryong-Hae lors d'une cérémonie précédant cette parade militaire, alors que le porte-avions américain Carl Vinson et sa flottille font route vers la péninsule coréenne.

Dans une déclaration diffusée vendredi par KCNA, l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, l'armée nord-coréenne avait quant à elle assuré que les bases américaines en Corée du Sud, «tout comme les quartiers généraux du Mal», tels que la présidence sud-coréenne à Séoul, seraient «pulvérisés en quelques minutes» en cas de guerre.

Ce discours de Choe samedi a précédé la parade elle-même, lors de laquelle des milliers de soldats ont défilé au pas de l'oie devant le leader du régime, Kim Jong-Un, après avoir patienté des heures dans des centaines de camions alignés le long des rives du Taedong, le fleuve qui traverse la capitale nord-coréenne.

Dans une entrevue exclusive accordée à l'Associated Press plus tôt, le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Han Song Ryol, a ajouté que son pays était prêt à lancer des frappes préventives si les États-Unis montraient des signes d'agressions militaires.

Pyongyang croit que l'administration Trump est «plus agressive et sournoise» que celle d'Obama, a dit le vice-ministre.

Ce dernier a ajouté que la Corée du Nord allait continuer à bonifier son arsenal nucléaire en «quantité et en qualité» et que Pyongyang est prêt à aller en guerre contre les États-Unis si c'est ce que M. Trump désire.

Les tensions entre les deux pays remontent à la guerre de Corée (1950-1953) qui s'était terminée par un armistice et non un accord de paix. Or, l'animosité s'est grandement intensifiée depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier.