Syrie: combats meurtriers entre le régime et une coalition arabo-kurde dans l'est

Agence France-Presse

Beyrouth

Des combats inédits ont éclaté dimanche dans l'est de la Syrie entre les forces du régime et une coalition arabo-kurde soutenue par Washington, dans lesquels six membres des Forces démocratiques syriennes (FDS) ont été tués, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).