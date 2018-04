Syrie : «décisions majeures» imminentes de Trump

Pour tout savoir sur le conflit syrien qui depuis mars 2011 a coûté la vie à plus de 250 000 personnes et poussé à la fuite des millions d'autres. »

Donald Trump a promis lundi des «décisions majeures» pour «ce soir ou très bientôt» sur une possible action militaire américaine en Syrie, accentuant la pression sur le pouvoir de Bachar al-Assad et ses alliés russes et iraniens après une attaque chimique présumée qui a provoqué un tollé international.

Francesco FONTEMAGGI , Philippe RATER Agence France-Presse Washington et New York

Le président américain a eu un nouvel entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, pour la deuxième fois en deux jours, les deux présidents souhaitant «une réaction ferme» de la communauté internationale, a annoncé l'Élysée dans la nuit de lundi à mardi.

À l'ONU, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, réclamée notamment par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, a débuté vers 15h00. Le trio occidental devait s'afficher uni face à la Russie pour montrer qu'il a essayé toutes les options diplomatiques avant un éventuel recours aux armes.

Washington veut notamment réclamer une «enquête indépendante» sur l'attaque présumée de samedi aux «gaz toxiques» contre Douma, dernière poche rebelle aux abords de Damas, qui a été imputée au régime syrien. Et exiger que ses «auteurs» rendent des comptes.

Plus tôt à la Maison-Blanche, le président américain a dénoncé une attaque «atroce, horrible».

«Nous allons rencontrer les responsables militaires et tous les autres et nous prendrons des décisions majeures dans les 24/48 heures», a-t-il martelé. «Nous allons prendre une décision ce soir ou très bientôt», a-t-il assuré.

Son secrétaire à la Défense Jim Mattis a assuré ne rien exclure quant à d'éventuelles frappes contre le régime.

Et la Maison-Blanche a mis en cause la «responsabilité» de la Russie et de l'Iran, estimant que le pouvoir syrien ne pouvait mener une attaque chimique «sans leur aide matérielle». Donald Trump avait déjà averti Damas, Moscou et Téhéran qu'ils pourraient «payer le prix fort».