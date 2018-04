Frappe de missiles contre un aéroport militaire syrien

Consultez notre dossier complet sur les tumultes, conflits et guerres qui ont suivi le «Printemps arabe». »

Des missiles ont frappé tôt lundi un aéroport militaire syrien, faisant plusieurs morts, peu après l'engagement des présidents américain et français d'apporter une «réponse forte et commune» à une «attaque chimique» ayant fait des dizaines de morts dans une zone rebelle près de Damas.

«Plusieurs missiles ont frappé l'aéroport de Tayfur», a rapporté l'agence officielle syrienne SANA, affirmant qu'«une attaque américaine est soupçonnée» avant de retirer toute référence aux États-Unis.

Le Pentagone a aussitôt réagi en assurant que ses forces armées «ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie».

«Des morts et des blessés dans la frappe de missiles sur l'aéroport de Tayfur», a ajouté SANA, citant une source militaire.

Peu auparavant, l'Élysée, puis la Maison-Blanche, ont publié des communiqués faisant état d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et Emmanuel Macron durant lequel, selon l'Elysée, ils ont «fermement condamné les attaques chimiques le 7 avril contre la population de Douma dans la Ghouta orientale». La présidence française n'a pas cité explicitement le gouvernement syrien.

Les deux présidents «ont échangé leurs informations et leurs analyses confirmant l'utilisation d'armes chimiques», a précisé la présidence française, balayant tout doute sur l'emploi d'armes chimiques, ce dont Paris a fait une «ligne rouge» devant déclencher des frappes de représailles.

Emmanuel Macron et Donald Trump ont également «décidé de coordonner leurs actions et leurs initiatives au sein du Conseil de Sécurité des Nations unies» qui doit se réunir lundi à 11h30, a ajouté l'Élysée.

De son côté, la Maison-Blanche a indiqué que les deux présidents entendent tenir le régime de Damas pour responsable «de ses violations continues des droits de l'homme».

«De nombreux morts, y compris des femmes et des enfants, dans une attaque CHIMIQUE insensée en Syrie», avait tweeté M. Trump. Il a pointé du doigt la «responsabilité» de la Russie et de l'Iran, qualifiant M. Assad «d'animal».

Paris a plusieurs fois menacé de frapper des objectifs militaires syriens en cas d'usage avéré d'armes chimiques contre des civils. Dans de telles circonstances, «nous frapperons», avait réaffirmé en février Emmanuel Macron.

Le régime syrien, défendu par ses deux alliés indéfectibles, la Russie et l'Iran, a démenti toute attaque chimique dans l'ultime poche rebelle dans la Ghouta orientale, que ses forces semblaient en passe de reprendre entièrement.

Alors qu'un conseiller de M. Trump a déclaré qu'une action militaire n'était pas à écarter, Moscou a mis en garde Washington contre une telle intervention «pour des prétextes fabriqués» et qui pourrait «mener aux plus lourdes conséquences».

La Russie a demandé en parallèle une autre réunion du Conseil de sécurité, qui se tiendra à 15h00. Contrairement à la première, elle n'a pas pour objet spécifique la Syrie et parle de «menaces sur la paix dans le monde», selon des sources diplomatiques.

Il y a un an, le président américain avait fait bombarder une base du régime syrien en représailles à une attaque au gaz sarin, qui avait tué trois jours plus tôt plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

Les Casques Blancs - les secouristes en zones rebelles - ainsi qu'un groupe insurgé et l'opposition en exil ont accusé le régime d'avoir mené une attaque chimique à Douma. L'Union européenne a estimé elle que les indices pointaient «vers une nouvelle attaque chimique perpétrée par le régime».