L'armée syrienne a «progressé sur plusieurs» fronts dans la Ghouta

Pour tout savoir sur le conflit syrien qui depuis mars 2011 a coûté la vie à plus de 250 000 personnes et poussé à la fuite des millions d'autres. »

Soutenu par l'allié russe, le pouvoir de Bachar al-Assad tente de reconquérir ce dernier fief rebelle aux portes de Damas, où quelque 400 000 civils assiégés depuis 2013 vivent une grave crise humanitaire.

«Les unités de l'armée syrienne ont progressé sur plusieurs directions, (...) éradiquant dans plusieurs régions la présence des groupes terroristes qui les contrôlaient», a indiqué la source militaire, en référence aux rebelles.

Les forces du régime ont ainsi «repris le contrôle» de plusieurs localités dans l'enclave rebelle, notamment Otaya et Nachabiyé, selon cette source.

Samedi, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) avait fait état d'une percée inédite du régime dans l'enclave rebelle à l'est de Damas, estimant que les forces du régime avaient repris 10 % du territoire aux insurgés.

Les forces du régime ont conquis des territoires dans l'est et le sud-est de l'enclave, et les combats se poursuivent dimanche.

Le régime a lancé mi-février une campagne aérienne d'une rare violence qui a tué plus de 650 civils dans la Ghouta et qui, selon une ONG et un média prorégime, devait constituer le prélude d'une offensive terrestre.

Cette offensive n'a jamais été officiellement annoncée, mais les combats au sol se sont intensifiés ces derniers jours, malgré la trêve quotidienne de cinq heures décrétée par Moscou et entrée en vigueur mardi.

La source militaire citée par la Sana a fait état de «préparatifs en cours pour faire parvenir des aides alimentaires aux civils» dans la Ghouta.

Subissant au quotidien pénuries de nourriture et de médicaments, les habitants attendent toujours une quarantaine de camions chargés d'aide promise par l'ONU, mais qui n'ont pas encore pu être acheminée dans la Ghouta.