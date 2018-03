Washington rappelle 400 Marines de Syrie, où ils ne sont plus nécessaires

Tony GAMAL-GABRIEL, Sylvie LANTEAUME

Agence France-Presse

Washington

Plus de 400 Marines qui avaient été déployés dans la région de Raqqa, en Syrie, pour en déloger le groupe État islamique (EI) vont rentrer aux États-Unis et ils ne seront pas remplacés, l'artillerie lourde n'étant plus nécessaire dans cette région.