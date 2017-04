Attaque chimique en Syrie: la Russie pose un 8e veto à l'ONU

Pour tout savoir sur le conflit syrien qui depuis mars 2011 a coûté la vie à plus de 250 000 personnes et poussé à la fuite des millions d'autres. »

Agence France-Presse New York

Cette résolution proposée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni visait à répondre à l'attaque présumée avec des agents neurotoxiques dans la localité syrienne de Khan Cheikhoun le 4 avril, qui a fait 87 morts dont 31 enfants.

Parmi les quinze membres du Conseil, la Bolivie a également voté contre cette résolution, dix ont voté pour et trois se sont abstenus (Chine, Kazakhstan, Éthiopie).

La Russie a mis son veto au moment où le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson faisait état lors d'une visite à Moscou «d'un niveau de confiance bas» entre les États-Unis et la Russie.

«Avec ce veto, la Russie dit Non au fait de rendre des comptes, Non à la coopération avec une enquête indépendante de l'ONU», a accusé l'ambassadrice américaine, Nikki Haley, à l'issue du vote.

«À Assad et au gouvernement syrien (...) le temps de votre arrogance et de votre mépris pour l'humanité est terminé (...) Je suggère que vous regardiez ce vote très attentivement et teniez compte de cet avertissement», a-t-elle ajouté.

L'ambassadeur adjoint de la Russie à l'ONU, Vladimir Safronkov, a déclaré devant le Conseil que ce texte était «condamné» dès le début.

«Le résultat était pré-déterminé parce que nous avons constamment exprimé notre désaccord catégorique avec le contenu de ce document», a-t-il dit.

La résolution devait apporter le soutien du Conseil de sécurité aux enquêteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

Le texte exigeait notamment que les autorités syriennes fournissent les détails des activités militaires de l'armée syrienne le jour de l'attaque ainsi que les noms des commandants des escadrons aériens, et donnent aux enquêteurs un accès aux bases aériennes.