Les É.-U. sanctionnent 18 Syriens pour usage d'armes chimiques

Agrandir

Les autorités américaines s'appuient sur un rapport des Nations unies d'octobre 2016 qui a conclu que les forces syriennes sont responsables d'au moins trois attaques au chlore en 2014 et 2015, dans les villes de Tell Mannas, Qmenas et Sarmin, dans la province d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie.

PHOTO Badi Khlif, ARCHIVES REUTERS