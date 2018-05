Hommage aux 10 journalistes afghans tués dans une attaque lundi

Agrandir

Un double attentat suicide, revendiqué par le groupe État islamique, a tué 25 personnes lundi à Kaboul, dont 9 journalistes venus couvrir le premier attentat. Parmi eux, le chef photographe de l'AFP, Shah Marai, ainsi que des reporters travaillant pour Tolo News, 1TV, Radio Free Europe and Mashal TV. Le même jour, un correspondant de la BBC a été abattu par des hommes armés non identifiés dans l'est du pays.

REUTERS