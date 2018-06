Migrants: Paris et Rome demandent des centres européens dans les pays de départ

Agrandir

Le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte se sont rencontrés à l'issue d'une semaine de fortes tensions entre Paris et Rome provoquées par la crise migratoire et l'errance du navire humanitaire Aquarius, qui a secouru plus de 600 migrants clandestins et que l'Italie et Malte ont refusé de laisser accoster.

PHOTO LUDOVIC MARIN, AGENCE FRANCE-PRESSE