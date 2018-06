Méditerranée: 44 migrants morts au large de la Tunisie et de la Turquie

Trente-cinq corps de migrants ont été repêchés et 68 personnes ont été secourues au large du sud de la Tunisie, a indiqué dimanche le ministère de la Défense dans un bilan encore provisoire.

Agence France-Presse Tunis et Istanbul

Dans la nuit de samedi à dimanche, une embarcation de migrants a été repérée alors qu'elle était «sur le point de couler», au large des côtes du gouvernorat de Sfax, avait indiqué plus tôt le ministère de l'Intérieur.

Depuis, et jusqu'à «13h00 locales (8h00 HE), 35 corps ont été repêchés et 68 migrants ont été secourus», a précisé à l'AFP un porte-parole du ministère de la Défense, Rachid Bouhoula.

L'identité des personnes décédées n'est pas connue. Parmi les rescapés figurent des Tunisiens et sept ressortissants de Côte-d'Ivoire, du Mali, du Maroc et du Cameroun, a-t-il ajouté.

«Les gardes-côtes et la marine poursuivent leurs recherches avec le soutien d'un avion militaire», d'après un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Ce ministère avait fait état d'un «appel à l'aide le 2 juin à 22h45 locales (17h45 HE) à propos d'un bateau de pêche sur le point de couler au large de Kerkennah avec des migrants à bord».

«Des unités de la garde maritime à Sfax et de la marine nationale se sont rendues auprès de l'embarcation qui se trouvait à 5 milles nautiques de l'île de Kerkennah et à 16 milles nautiques» de Sfax, la deuxième ville du pays, selon le ministère de l'Intérieur.

Des Tunisiens tentent régulièrement de traverser la Méditerranée, en direction de l'Italie, à la recherche d'un meilleur avenir. Selon des ONG, cela traduit un mal-être persistant chez les jeunes, très touchés par le chômage.

En mars, 120 personnes, en majorité des Tunisiens, tentant de rejoindre clandestinement les côtes italiennes avaient été secourues par la marine tunisienne.

Après un pic en septembre et octobre dernier, les départs ont baissé fin 2017, mais «depuis janvier cette pause a pris fin», selon Matt Herbert, chercheur au sein de l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational, ONG suisse analysant notamment les migrations.

«Beaucoup de gens prennent le large» à défaut de perspectives d'emploi satisfaisantes, choisissant de partir «tant qu'ils ont encore des réserves financières» pour le faire, d'après le chercheur.

Turquie: décès de neuf migrants

Neuf migrants qui cherchaient à rejoindre l'Europe à bord d'une vedette sont morts dimanche lorsque leur bateau a fait naufrage au large de la côte méditerranéenne de la Turquie, a annoncé l'agence turque Anadolu.

Le bateau avec 15 personnes à bord s'est trouvé en difficulté au large de la province d'Antalya, a indiqué l'agence. Cinq personnes ont pu être sauvées et une est toujours portée disparue.

Six enfants et une femme figurent parmi les neuf morts, a précisé l'agence.

Les migrants, dont la nationalité n'est pour l'instant pas éclaircie, voulaient gagner l'Europe, mais leur trajectoire ne semble pas claire, selon l'agence Dogan.

Le territoire européen le plus proche est la petite île grecque de Kastellorizo, au large de la station balnéaire turque de Kas.

Plus d'un million de personnes, dont beaucoup fuyant la guerre en Syrie, avaient rejoint la Grèce à partir de la Turquie en 2015. Le nombre de personnes tentant la traversée souvent périlleuse avait ensuite fortement diminué à la suite d'un accord passé avec la Turquie en 2016.

Mais les observateurs notent que le nombre de personnes tentant la traversée a de nouveau commencé à augmenter ces derniers mois.

Selon l'Organisation internationale des Migrations, 10 948 personnes ont réussi, dans les cinq premiers mois de cette année, à traverser vers la Grèce, beaucoup plus que sur la même période de l'année précédente. Trente-cinq personnes sont mortes en tentant cette traversée.

Outre les migrants provenant principalement de Syrie, d'Érythrée, d'Irak et d'Afghanistan, cette voie d'émigration a également été utilisée par des Turcs fuyant le pays face à la répression lancée après la tentative de coup d'État de 2016.