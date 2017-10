Haïti : une quarantaine de disparus dans le naufrage d'un bateau de migrants

En pleine mer, les équipes d'urgence ont secouru sept rescapés du naufrage survenu au large de l'île de la Tortue.

L'embarcation clandestine avait quitté cette île plus tôt dans la journée et avait pour destination finale l'île de Providenciales, située dans l'archipel de Turques et Caïques, à 200 km au nord.