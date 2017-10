Pour Trump, Porto Rico n'a pas vécu une «véritable catastrophe»

Jill Colvin Associated Press San Juan

Arrivé à Porto Rico près de deux semaines après le passage dévastateur de l'ouragan, le président des États-Unis a fait l'éloge des secouristes dépêchés par son administration et, dans une moindre mesure, des autorités portoricaines, après avoir précédemment traité les dirigeants locaux d'«ingrats aux motivations politiques».

Donald Trump a promis de faire tous les efforts pour aider les résidants de l'île, mais il a ajouté: «Je déteste devoir vous dire ça, mais vous avez mis notre budget un peu hors de contrôle parce que nous avons dépensé beaucoup d'argent à Porto Rico. Et c'est correct, nous avons sauvé beaucoup de vies.»

M. Trump a déclaré aux dirigeants et travailleurs rassemblés dans un hangar d'aviation que c'est grâce aux efforts des secouristes que l'ouragan Maria a fait si peu de morts - on lui avait parlé de 16 ou 17 victimes, un bilan augmenté à 34 morts par la suite - à Porto Rico, un territoire américain.

Le gouverneur de Porto Rico a indiqué mardi soir que le bilan officiel des victimes de l'ouragan Maria s'était alourdi à 34 morts.

Le gouverneur Ricardo Rossello a aussi dit croire que l'ouragan avait causé des dommages de 90 milliards $ sur l'île.

«Chaque décès est horrible, a dit M. Trump, mais si l'on regarde une véritable catastrophe comme Katrina et qu'on regarde les centaines et les centaines de personnes qui sont mortes et qu'on regarde ce qui s'est passé ici, (...) personne n'a jamais vu quelque chose comme ça.»

Jusqu'à 1800 personnes étaient mortes en 2005 lorsque l'ouragan Katrina avait frappé La Nouvelle-Orléans.

Le président a précisé que cette visite à Porto Rico n'était pas «à propos de lui», mais il a remercié tous les représentants locaux pour leurs bons mots sur les efforts de reconstruction de l'île.