Maria, ouragan «potentiellement catastrophique», touche les Caraïbes

Amandine ASCENSIO, Jean-Philippe LUDON

Agence France-Presse

Pointe-à-Pitre et Fort-de-France L'ouragan Maria, qui a atteint la catégorie 5 - le niveau maximal - menaçait lundi soir les Caraïbes, frôlant en premier l'île française de la Martinique où 33 000 foyers étaient déjà privés d'électricité.

Ravagée par Irma il y a une dizaine de jours, toute la région a été mise en état d'alerte avant le passage de Maria qui s'est renforcé en moins de 24 heures, passant du statut de tempête tropicale à celui d'ouragan catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. «Maria devient un ouragan de catégorie cinq potentiellement catastrophique» et ses vents «se rapprochent de la Dominique», a précisé le Centre américain des ouragans (NHC) dans son bulletin prévisionnel de 20h00. Selon Météo France, l'oeil du cyclone est passé à 50 km des côtes au nord de l'île française de la Martinique et son mur, qui concentre des vents très forts, est passé à 25 km. Les autorités françaises avaient déjà ordonné l'évacuation des zones à risque. Dans cette île passée lundi en alerte «violette» cyclonique, le plus haut niveau, qui entraîne le confinement de la population, 33 000 foyers étaient privés d'électricité à 18h00 locales, selon la préfecture, qui n'a pas relevé de dégâts significatifs à ce stade. «J'ai des bougies, des lampes et à manger. J'ai des légumes en boîte et du gaz. S'il n'y a plus d'électricité, ça ira. Les fenêtres sont fermées, tout est cloué déjà», avait affirmé quelques heures plus tôt Anne-Marie, 84 ans, habitante de Rivière-Salée, au sud de la Martinique. Outre la Martinique, Maria, qui progresse à 17 km/h dans la direction ouest-nord-ouest, selon le NHC, menace une autre île française des Antilles, la Guadeloupe, ainsi que Saint Kitts and Nevis, Montserrat (Royaume-Uni), et la Dominique, île anglophone indépendante. En soirée, la Guadeloupe a elle aussi été placée en alerte «violette» cyclonique et des alertes ouragan ont également été déclenchées à Sainte-Lucie et dans les îles Vierges britanniques et américaines. Météo France prévoit à la Guadeloupe «des conditions de vent beaucoup plus sévères que ce qui était anticipé», avec des vents moyens de 150 km/h et des rafales à 200 km/h.

Agrandir Des gens placardent des résidences à Sainte-Anne, en Guadeloupe. AP

«Des réserves d'eau» «Les cyclones, ça fait toujours un peu peur, même si, quand on a connu Hugo (ouragan qui avait fait plus d'une dizaine de morts et 30 000 sinistrés en Guadeloupe en 1989), rien ne peut être pire», souligne Eric, la quarantaine, habitant de Gosier, en Guadeloupe. Ce père de famille a «fait des réserves d'eau», parce qu'il a «des enfants en bas âge», et va «contreplaquer» sa maison avant l'ouragan. L'oeil du cyclone devait passer à proximité de l'île de la Dominique au cours des prochaines heures, selon le NHC. Il devrait également passer au sud des côtes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ravagées le 6 septembre par l'ouragan Irma de catégorie 5, selon le ministère néerlandais de la Défense. Les deux îles ont été placées en vigilance rouge, selon Météo France. Onze personnes sont mortes à Saint-Martin côté français lors du passage d'Irma, quatre côté néerlandais. La Croix-Rouge a acheminé dimanche 11 tonnes d'aide, dont des matériaux «pour couvrir les maisons et réparer des toits», à Sint Maarten, la partie néerlandaise de l'île, dont le port a été fermé «jusqu'à vendredi», selon la Marine des Pays-Bas. Des soldats sont aussi «en route pour les îles de Saba et de Saint-Eustache», qui font partie du royaume des Pays-Bas, a tweeté la Marine néerlandaise lundi. Saba et Saint-Eustache ont subi moins de dégâts que Saint-Martin. Néanmoins Irma y avait arraché de nombreux toits, faisant de nombreux sans-abri.

Agrandir Des soldats ont organisé dimanche une évacuation de résidants à Charlotte-Amélie. REUTERS