Maria est devenu un ouragan «extrêmement dangereux»

Les Caraïbes, ravagées par Irma il y a une dizaine de jours, étaient en état d'alerte lundi face à l'arrivée imminente de Maria, qui a encore gagné en puissance et était considéré comme «extrêmement dangereux».

Amandine ASCENSIO , Jean-Philippe LUDON Agence France-Presse Pointe-à-Pitre et Fort-de-France

Maria s'est renforcé en catégorie 4, sur une échelle qui en compte 5, ce qui en fait maintenant un «ouragan majeur», a annoncé le Centre national des ouragans (NHC) américain.

«L'oeil et le coeur de l'ouragan devraient passer près de la Dominique dans les toutes prochaines heures», a précisé le NHC dans son bulletin prévisionnel de 17h00.

Avec des vents soufflant jusqu'à 215 km/h, l'ouragan, qui n'était plus qu'à 55 kilomètres au nord-est de l'île française de la Martinique à 17h00, s'est renforcé rapidement : le NHC ne le classait qu'en catégorie 2 quelques heures plus tôt.

Les autorités françaises de la région ont ordonné l'évacuation des zones à risque.

«J'ai des bougies, des lampes et à manger. J'ai des légumes en boîte et du gaz. S'il n'y a plus d'électricité, ça ira. Les fenêtres sont fermées, tout est cloué déjà», a témoigné Anne-Marie, 84 ans, habitante de Rivière-Salée, au sud de la Martinique, prête à l'arrivée du cyclone.

La Martinique est passée lundi en alerte «violette» cyclonique, le plus haut niveau, qui entraîne le confinement de la population.

Outre la Martinique, Maria qui progresse à 17km/h dans la direction ouest-nord-ouest, selon le NHC, menace une autre île française des Antilles, la Guadeloupe, ainsi que Saint Kitts and Nevis, Montserrat (Royaume-Uni), et la Dominique, île anglophone indépendante.

La Guadeloupe a été passée en alerte rouge cyclonique, et des alertes ouragan ont également été déclenchées à Sainte-Lucie et dans les îles Vierges britanniques et américaines.

«Les cyclones, ça fait toujours un peu peur, même si, quand on a connu Hugo (ouragan qui avait fait plus d'une dizaine de morts et 30 000 sinistrés en Guadeloupe en 1989), rien ne peut être pire», a souligné Eric, la quarantaine, habitant de Gosier, en Guadeloupe.

Ce père de famille a «fait des réserves d'eau», parce qu'il a «des enfants en bas âge», et va «contreplaquer» sa maison avant l'ouragan.

Elodie Corté, 37 ans, s'apprêtait elle à «mettre du scotch sur les vitres, ranger la terrasse»