Maria devient un «ouragan majeur» de catégorie 3

«Maria sera au plus près» des côtes martiniquaises «vers la mi-journée», ont indiqué les autorités locales, appelant à l'arrêt de toute activité économique et des transports en commun. Tous les établissements d'enseignement et les crèches ont été fermés.

Les gouvernements français, néerlandais et britannique sont notamment accusés d'avoir tardé à envoyer secours et renforts policiers sur les îles, plongées dans le chaos et parfois livrées aux pillages après le passage de l'ouragan, qui a fait une quarantaine de morts aux Caraïbes.

«Nous aurons des difficultés importantes», a-t-il reconnu, en rappelant que «la Guadeloupe était le centre logistique à partir duquel (les autorités) pouvaient alimenter l'île de Saint-Martin et organiser l'ensemble des rotations aériennes et des approvisionnements».

Les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, durement frappées par le passage de l'ouragan Irma la semaine dernière, devraient voir passer Maria entre 100 et 150 km au sud de leurs côtes «dans la nuit de mardi à mercredi», selon Météo France.

Maria menace également la Guadeloupe, ainsi que les îles de Saint Kitts and Nevis (Saint-Christophe-et-Niévès), Montserrat (Royaume-Uni) et la Dominique. Des alertes ouragan ont été déclenchées dans ces îles, ainsi qu'à Sainte-Lucie.

À 11h00, selon le NHC, l'oeil de Maria se trouvait à 95 kilomètres à l'est de la Martinique. L'île française a été placée en alerte «violette» cyclonique, le plus haut niveau d'alerte qui entraîne le confinement de la population.

(PARIS) - Les compagnies aériennes Air France, Air Caraïbes et Corsair ont reporté des vols à destination ou en provenance de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France prévus lundi, en raison des conditions météorologiques liées à l'ouragan Maria.Air France a annulé ses vols entre Orly et Pointe-à-Pitre, ainsi qu'entre Orly et Fort-de-France, dans les deux sens.

Air Caraïbes a reporté à mardi ses vols au départ d'Orly et de Pointe-à-Pitre ainsi que ses liaisons entre Orly et Fort-de-France, dans les deux sens.

La compagnie Corsair a également reporté de 24 heures son vol de lundi à destination de Pointe-à-Pitre.

L'aéroport de Pointe-à-Pitre va fermer lundi après-midi et les vols seront suspendus jusqu'à mardi 14h00, en prévision de l'arrivée de l'ouragan Maria, a-t-on appris auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

L'aéroport sera rouvert au trafic mardi, après inspection des pistes, et réservé pendant les premières heures aux vols militaires, humanitaires et médicaux, a-t-on indiqué de même source.

Les quatre aérodromes départementaux seront également fermés, a précisé la DGAC.

À Fort-de-France, l'aéroport a été fermé lundi matin jusqu'à mardi 7h00, selon la même source.

La Martinique est passée lundi en alerte rouge cyclonique et la Guadeloupe s'apprêtait à l'être à la mi-journée, en prévision de l'arrivée de l'ouragan Maria, désormais en catégorie 2, une dizaine de jours après le passage ravageur d'Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.