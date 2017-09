Des Québécois se préparent à affronter Irma en République dominicaine

«C'est le déluge. Pluie diluvienne et forts vents», raconte Sophie Charette, une inhalothérapeute de Lanaudière, jointe ce midi à son hôtel de Punta Cana.

«Il y a des vagues gigantesques. L'eau a tellement monté qu'on ne voit plus la plage. Des palmiers ont été arrachés.»

Mme Charette est en vacances avec la compagnie Sunwing, dont elle peine à obtenir de l'information, dit-elle.

«Hier, je leur ai demandé quel était le plan. Ils m'ont demandé mes suggestions. On est laissé à nous-même. Il y a des gens qui paniquaient vraiment.»

La compagnie aérienne a indiqué avoir opéré hier des vols spéciaux de secours de Punta Cana et Puerto Plata en République dominicaine afin d'évacuer les vacanciers qui devaient revenir au Canada de Punta Cana le 7 septembre et de Puerto Plata le 8 septembre. Sophie Charette doit revenir le 9.

Aujourd'hui, la Québécoise est barricadée dans sa chambre. «L'hôtel est moderne et il a l'air solide. Je ne me sens pas en danger», dit-elle.

Le Gatinois François Baunne est lui aussi en République dominicaine, où il est propriétaire depuis dix ans du restaurant Le petit François à Puerto Plata.

«Dans les trois derniers jours, on s'est préparé. On a placardé les fenêtres du mieux qu'on pouvait et on a attaché le toit pour ne pas qu'il s'envole, mais on s'attend à des dommages. Le restaurant est directement au bord de la mer», a raconté M. Baunne, joint cet avant-midi en République dominicaine.

Avec sa famille, il est réfugié dans sa maison, qui est située en montagne, en attendant la tempête. «On est entièrement protégés, la maison est toute en ciment. On a vraiment envie d'aller voir au restaurant, mais on ne peut pas y aller. On s'attend à ce que l'électricité soit coupée d'ici quelques minutes et on aura surement plus accès au téléphone bientôt», nous a-t-il raconté vers 11h, ce matin.