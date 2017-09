«Cauchemar» dans les îles des Caraïbes dévastées par Irma

Lionel Chamoiseau, Thomas Thurar, Emmanuel Duparcq

Agence France-Presse

Marigot et Paris

Toitures arrachées, palmiers fracassés, voitures emportées comme des fétus : l'ouragan Irma a dévasté avec une violence inouie un chapelet d'îles caribéennes, faisant au moins six morts, et menace désormais la République Dominicaine, Haïti et Cuba.