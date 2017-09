Irma : des «dégâts importants» à St-Barthélemy et St-Martin

L'ouragan Irma, «d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique», a d'ores et déjà causé, après son passage à Barbuda, des «dégâts matériels importants» sur les îles françaises Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où le gouvernement français envoie des renforts.

Irma, ouragan de catégorie 5, maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans, avait touché auparavant Barbuda, injoignable depuis. Selon les premiers éléments disponibles, de nombreuses toitures ont également été arrachées.

Selon les correspondants de l'AFP à Saint-Martin et Saint-Barth, confinés chez eux lors du passage du cyclone, des rafales de vents ont secoué les deux îles depuis 02h00 du matin, accompagnées de pluies diluviennes et d'éclairs. L'électricité est coupée, les connexions téléphoniques interrompues.

«La maison tremble»

«Les vents s'intensifient, la maison tremble», a raconté Bruno, 57 ans, joint à Saint-Barth au début de l'ouragan.

Un journaliste de la radio RCI international, dans un hôtel de Marigot à Saint-Martin, a relaté sur Facebook qu'un côté de l'hôtel avait «littéralement explosé, la toiture également, j'espère que cette porte va tenir».

Partout, écoles et administrations avaient été fermées, les populations du littoral en partie évacuées. Mais Annick Girardin a exprimé «l'inquiétude» gouvernementale après qu'environ 7000 personnes ont refusé de se mettre «à l'abri», malgré «l'ordre» de la préfecture aux personnes habitant au plus près de la mer, dans des zones inondables ou soumises à la houle marine, de se réfugier en lieu sûr.

Irma est plus puissant que les ouragans Luis (1995, St-Martin), Hugo (1989, 15 morts en Guadeloupe) et Harvey, qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards de dégâts matériels.