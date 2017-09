Irma, un ouragan d'une «intensité sans précédent sur l'Atlantique»

«Ouragan d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique», selon les services de météo français, Irma menace mercredi les Petites Antilles françaises, désormais en vigilance violette, mais aussi Porto Rico, les Îles Vierges et la Floride, placés en situation d'urgence.

«Avec ses vents maximum de 295 km/h près de son centre et des rafales à 360 km/h, Irma constitue un phénomène extrêmement dangereux», avait déjà insisté Météo France, mardi soir, soulignant qu'il fallait remonter à 1988 et l'ouragan Gilbert pour avoir des valeurs de vents comparables.

Pour l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin et l'île française de Saint-Barthélémy, Météo France a annoncé des «impacts majeurs», avec «une houle dont les creux dépasseront les 12 mètres» dans la nuit de mardi à mercredi et la journée de mercredi et des «déferlements d'une extrême violence sur les rivages».

De même, Météo France a annoncé une «submersion majeure des parties basses du littoral», avec les villes de Marigot et Grand Case à Saint-Martin et Gustavia à Saint-Barthélémy qui «seront particulièrement impactées». Cette submersion devrait intervenir entre 06h00 et 08h00 mercredi matin heures locales.