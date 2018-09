La Chine dément vouloir détrôner les États-Unis sur la scène mondiale

La Chine ne cherche que l'harmonie mondiale, a-t-il affirmé devant un institut sur les relations internationales basé à New York, le Council on Foreign Relations.

Se référant à des travaux récents de chercheurs américains affirmant que la Chine multiplie les efforts pour atteindre une position hégémonique dans le monde, Wang Yi a déclaré: « Je veux vous dire très clairement qu'il s'agit d'une erreur de jugement stratégique grave ».

« C'est une anticipation erronée qui risque d'être extrêmement préjudiciable aux intérêts américains et à l'avenir des États-Unis », a aussi mis en garde le ministre chinois.

Au cours des dernières années, la Chine a considérablement développé son emprise notamment en Afrique. À l'ONU, elle prend aussi de plus en plus de place, engageant toujours plus de militaires dans des opérations de paix et augmentant aussi régulièrement ses contributions financières à l'Organisation.

Wang Yi a aussi démenti tout pillage chinois de technologies développées par les entreprises étrangères, comme en est régulièrement accusée la Chine.

« Je tiens à souligner que la Chine n'a pas copié les brevets étrangers » et « ne copiera pas les brevets étrangers », a-t-il assuré.

Dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre doit prononcer une allocution dans la journée, tout comme son homologue russe.