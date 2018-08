Inde: la mousson a fait plus de 40 morts

Associated Press New Delhi

On rapporte des inondations et des glissements de terrain dans l'État du Kerala. Des maisons, des routes et des ponts ont été emportés, et les déplacements aériens et ferroviaires ont été perturbés.

L'aéroport international de Karachi a suspendu ses activités quand sa piste a été inondée.

Des milliers de personnes s'entassent dans des camps de réfugiés ouverts par le gouvernement, mais aucun répit du mauvais temps n'est attendu avant samedi.

L'agence de presse Press Trust of India fait état de 44 morts dans le Kerala depuis le 8 août.

Les pluies de la mousson tuent des centaines de personnes en Inde chaque année. La saison de la mousson s'étire de juin à septembre.