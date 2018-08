Indonésie: un séisme de magnitude 7 frappe l'île de Lombok

Un séisme de magnitude 7 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok (sud), a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS), une semaine après un premier tremblement de terre qui avait fait 17 morts sur cette île touristique à l'est de Bali.

Les autorités ont lancé une alerte au tsunami et recommandé à la population de s'éloigner du rivage.

« S'il vous plait, dirigez-vous vers des endroits plus élevés, tout en restant calmes et sans paniquer », a déclaré à une télévision locale le directeur de l'agence indonésienne de météorologie, climatologie et géophysique, Dwikorita Karnawati.

Le séisme de dimanche s'est déclenché à 10 km de profondeur, a précisé l'USGS.

Des habitants de Mataram, la principale ville de Lombok, ont décrit une forte secousse qui a jeté les habitants dans les rues.

« Tout le monde est sorti immédiatement des maisons, tout le monde panique », a expliqué à l'AFP Iman, un résident de Mataram.

Il y a une semaine, un séisme de magnitude 6,4, mais beaucoup moins profond, avait fait 17 morts et détruit des centaines de bâtiments sur l'île. Il avait provoqué des glissements de terrain, prenant au piège des randonneurs sur les sentiers de montagne de l'île.

L'Indonésie est située sur la fameuse « ceinture de feu » du Pacifique, là où des plaques tectoniques se rejoignent et où se produisent beaucoup d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre.

En 2004, un tsunami provoqué par un séisme sous-marin de magnitude 9,3 au large de Sumatra (ouest de l'Indonésie) avait fait 220 000 morts dans les pays riverains de l'Océan indien, dont 168 000 en Indonésie.