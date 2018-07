Chine: sauvetage spectaculaire en hélicoptère

La télévision d'État a filmé la scène, montrant des secouristes venir en aide à huit électriciens. Les eaux se déchaînaient autour d'eux, alors qu'ils se trouvaient tout près d'une tour de radiotransmission. Les secouristes ont également porté secours à trois autres personnes sur des machines excavatrices.

Les pluies abondantes et les orages des dernières semaines ont ravagé des régions chinoises. Les inondations ont emporté dans leurs sillages des ponts, bloqué des routes et des chemins de fer et entraîné des des milliers d'évacuations.

-Avec Wion