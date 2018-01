Deux enfants tués dans une explosion de munitions au Vietnam

Le ferrailleur chez lequel l'explosion s'est produite a été interpellé et accusé de « stockage et achat illégal d'armes », a annoncé mercredi soir un site d'information dépendant du ministère des Transports.

L'explosion, qui s'est produite avant l'aube dans la province de Bac Ninh (nord), a fait au moins huit blessés, selon le dernier bilan, en plus du bébé d'un an et de la fillette de cinq ans tués.

Cinq maisons de ce quartier populaire ont été totalement rasées par le souffle de l'explosion, selon un journaliste de l'AFP sur place. La maison du suspect a été littéralement soufflée, avec un cratère de trois mètres de profondeur dans le jardin où étaient stockées les tonnes de cartouches, selon le ministère.

Le suspect a avoué avoir acheté en décembre 2016 ce stock de sept tonnes de balles à un responsable du ministère de la Défense. Aucune arrestation de militaire n'a été annoncée pour l'heure.

De nombreux habitants de ce quartier vivent de la collecte de métaux, une piste rapidement privilégiée par les enquêteurs : la récupération du métal des bombes non explosées de la guerre du Vietnam, mais aussi de munitions plus récentes est en effet la cause d'accidents fréquents.

Le dernier drame du genre remonte à août 2017, quand six personnes (dont trois enfants) ont été tuées dans l'explosion d'une bombe dans la province de Kanh Hoa (centre).

Depuis la fin de la guerre du Vietnam en 1975, plus de 42 000 personnes ont été tuées et plus de 62 000 ont été blessées par des bombes américaines, selon les chiffres des autorités vietnamiennes.