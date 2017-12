Au moins 15 morts dans un incendie à Bombay

Le feu a débuté peu après minuit dans un restaurant du dernier étage avant de se propager rapidement à deux bars situés à proximité, ravageant tout le bâtiment en une demi-heure, selon divers médias.

La plupart des victimes sont des femmes qui participaient à la fête dans le restaurant, a indiqué le bureau de gestion des catastrophes de la capitale financière indienne.

Une femme qui se trouvait dans ce bâtiment a raconté les tentatives de fuites désespérées.

«Il y a eu une bousculade et quelqu'un m'a poussée», a relaté sur Twitter Sulbha Arora. «Les gens me couraient dessus alors que le plafond en flammes s'effondrait. Je ne sais toujours pas comment j'en suis sortie vivante.»

«A ce stade, 15 décès ont été signalés», a déclaré aux journalistes S. Jaykumar, commissaire de police dans la capitale financière de l'Inde, précisant qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.

Une dizaine de personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave.

L'incendie s'est déclaré vers minuit et demie dans ce bâtiment du Kamala Mills, un complexe abritant restaurants, commerces et hôtels.

Plusieurs organes de presse ont aussi des bureaux dans ce complexe, comme Times Now, Mirror Now et ET Now qui ont été touchés par cet incendie.

Des images filmées dans la nuit par des chaînes de télévision montraient un ballet d'ambulances et de camions de pompiers dans les environs de ce bâtiment en proie à d'énormes flammes orange.

Le président indien Ram Nath Kovind a présenté ses condoléances sur Twitter.

Les incendies accidentels sont très courants en Inde en raison de règles de sécurité très faibles et de l'absence de contrôles.

Il y a quelques semaines, un incendie à Bombay avait tué 12 ouvriers pendant leur sommeil.