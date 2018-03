Fête homosexuelle en Indonésie: 10 hommes condamnés à 2 ans de prison

Ces hommes figuraient parmi les 141 interpellés lors d'une descente de police en mai dans un immeuble de la capitale abritant une salle de gym et un sauna. La plupart d'entre eux avaient été relâchés, mais dix ont été condamnés jeudi pour avoir enfreint une loi controversée de lutte contre la pornographie.

Ils ont été «reconnu coupables d'exhibition et d'exploitation sexuelle collective en public», indique le jugement consulté par l'AFP.

Le tribunal de Jakarta Nord a également condamné chacun des prévenus à une amende d'un milliard de roupies (94 630 dollars canadiens).

L'homosexualité est légale en Indonésie, à l'exception d'Aceh, l'une des 33 provinces de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Mais la police a recours depuis un an et demi aux strictes lois anti-pornographie et anti-drogue pour réprimer des membres de la communauté très minoritaire LGBT (lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle).

Les nouvelles condamnations ont été dénoncées par des organisations de défense des droits de l'homme.

«C'est un abus de droit à l'égard de ces hommes. Ce n'est pas un crime, il n'ont fait de mal à personne», a critiqué Andreas Harsono, de l'ONG Human Rights Watch (HRW).

Depuis quelques temps, l'hostilité monte contre la petite communauté LGBT. Des ministres, des conservateurs et des groupes islamistes se sont livrés publiquement à des propos homophobes.

En mai, huit hommes avaient été arrêtés à Surabaya pour avoir organisé une fête gay dans la deuxième ville d'Indonésie.