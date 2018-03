Donald Trump et Kim Jong-Un «sont le même genre d'homme»

Yanan WANG

Agence France-Presse

Pékin

Les menaces de guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis sont «du spectacle» et «personne n'a le doigt sur le bouton» nucléaire, a assuré mardi à l'AFP l'ex-basketteur américain Dennis Rodman, qui se présente comme l'ami à la fois de Kim Jong-Un et de Donald Trump.