Volcan actif à Bali: des centaines de Canadiens coincés

L'aéroport international de Bali a été fermé lundi pour une période de 24 heures, à cause des cendres volcaniques qui ont envahi l'espace aérien de la région. Les autorités envisageaient cependant de le rouvrir mardi après une évaluation de la situation, qui se fera de façon périodique.

Affaires mondiales Canada a indiqué que 403 Canadiens qui se trouvent à Bali se sont enregistrés auprès de son service d'Inscription des Canadiens à l'étranger. Mais comme cette inscription se fait sur une base purement volontaire, la porte-parole Brianne Maxwell prévient que ce chiffre ne donne pas nécessairement un portrait juste de la présence canadienne dans l'île indonésienne.

La Montréalaise Chantal Desjardins se trouve dans un hôtel à 70 kilomètres du volcan, et son transporteur aérien l'a prévenue qu'elle ne pourra pas quitter l'île avant le 5 décembre. Des médias indonésiens rapportent que la pire éruption reste à venir, et Mme Desjardins a indiqué à La Presse canadienne que «ça commence à être un peu plus réel», même si elle séjourne loin du volcan. Elle devait partir mardi, mais ses vacances seront visiblement prolongées.

Un porte-parole de l'aéroport international de Bali a indiqué que 445 vols avaient été annulés lundi, immobilisant environ 59 000 voyageurs dans l'île.

Le touriste canadien Brandon Olsen, qui a été refoulé à l'aéroport de Bali lundi, avec sa copine, a indiqué à l'Associated Press que le couple devrait maintenant se trouver une chambre d'hôtel et dépenser plus que prévu pour ce prolongement de vacances inattendu.

Des cendres projetées jusqu'à 3000 mètres

Bali est la plus importante destination touristique d'Indonésie: ses plages, sa nature luxuriante et sa culture hindoue attirent chaque année cinq millions de visiteurs. Mais le volcan Agung s'est réveillé la semaine dernière et crache des cendres jusqu'à 3000 mètres dans l'atmosphère de l'île. L'Agung a aussi commencé à produire de la lave à l'intérieur du cratère, et le centre national de volcanologie d'Indonésie a décrété l'alerte maximale lundi matin.

Chantal Desjardins se trouvait non loin du volcan il y a quelques jours à peine. Elle a assisté à des éruptions de cendres avec une réaction de touriste ahurie. Aujourd'hui, elle admet que cela aurait été aussi très bien de voir ce spectacle à la télévision. Elle rappelle que selon les autorités, le pire pourrait être à venir - et dans les prochains jours -, ce qui n'a rien pour la rassurer.

Affaires mondiales a communiqué lundi avec les Canadiens qui s'étaient enregistrés, et avait mis à jour en fin de semaine sa page de «conseils et avertissements aux voyageurs». Les Canadiens qui souhaiteraient obtenir une assistance consulaire d'urgence peuvent communiquer avec le bureau le plus proche ou, à Ottawa, à frais virés, au 1 613 996-8885. On peut aussi joindre Affaires mondiales Canada par courriel à sos@international.gc.ca