Un volcan de Bali crache des cendres et perturbe le trafic aérien

Un volcan de Bali, haut lieu du tourisme en Indonésie, crachait dimanche de la fumée et des cendres à des milliers de mètres d'altitude, provoquant des perturbations du trafic aérien qui ont affecté des milliers de visiteurs, selon les autorités.

Le mont Agung, dont l'éruption en 1963 avait fait près de 1600 morts, s'est réveillé en septembre.

De la fumée et de la vapeur s'élevaient jusqu'à 4000 mètres au-dessus du sommet du volcan, ce qui a provoqué l'annulation de 15 vols dans l'après-midi au départ et à l'arrivée de l'aéroport international de Denpasar, selon un porte-parole Arie Ahsanurrohim.

Le centre de volcanologie indonésien a décrété une alerte rouge pour prévenir les compagnies aériennes qu'une éruption était possible, avec émission importante de cendres dans l'atmosphère.

L'aéroport était toutefois toujours ouvert dans l'après-midi. Il appartient aux compagnies elles-mêmes de décider d'annuler ou de détourner leurs vols, a expliqué le porte-parole.

« On essaye de rendre l'aéroport aussi confortable que possible pour les passagers concernés. Pour l'instant, nous leur avons fourni des salles pour déballer leurs affaires et des vidéos pour qu'ils puissent se relaxer un peu ».

Au moins 2000 passagers sont touchés par les perturbations, pour la plupart des touristes australiens.

« Je suis effondré. Il faut que j'aille au travail demain. Comment je vais faire pour payer mes factures ? », s'interrogeait Jake Vidler, un visiteur de Sydney.

Des vols intérieurs annulés

Plusieurs vols intérieurs, à destination par exemple de l'île voisine de Lombok, également très touristique, ont aussi été annulés. Le vent pousse les cendres dans la direction de Lombok, à l'est de l'île de Bali.

« Ma compagnie aérienne m'a remboursé. Maintenant, j'essaye d'aller à Lombok par bateau, j'espère que le port est ouvert », expliquait Ismono, qui comme de nombreux Indonésiens n'a qu'un seul nom.

Lorsque le volcan s'est réveillé en septembre, les autorités avaient décrété l'alerte maximum et 140 000 personnes avaient été évacuées.

Un mois plus tard, la situation s'était calmée et de nombreux habitants étaient rentrés chez eux.

Puis, le mont Agung a de nouveau grondé mardi, contraignant 25 000 personnes à se mettre à l'abri. Les autorités ont appelé les gens vivant dans un rayon de 7,5 kilomètres à partir.

Samedi, le volcan avait également émis de la fumée et des cendres et les autorités ont conseillé aux gens vivant près de la montagne de porter des masques.

Mais elles se sont abstenues pour l'instant de décréter le niveau d'alerte maximum.

« Cette fois, les secousses causées par l'activité du volcan sont considérablement moindres que celles de septembre », a expliqué Kasbani, chef du centre de volcanologie.

Selon les autorités, il s'agit d'une éruption phréatique, avec expulsion brusque et violente de vapeur d'eau.

Plus de 120 volcans sont en activité en Indonésie, qui est située sur la « ceinture de feu » du Pacifique.