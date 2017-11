Bali: le volcan crache des cendres et l'aéroport reste fermé

Sonny TUMBELAKA

Agence France-Presse

Karangasem

L'aéroport international de Bali, haut lieu du tourisme en Indonésie, était fermé mardi pour le second jour consécutif à cause du risque d'éruption d'un volcan qui crache d'immenses panaches de cendres, bloque des milliers de touristes et provoque des évacuations massives.