Pyongyang remplace les gardes à sa frontière après une rare défection

Le journal explique qu'en temps normal, entre 35 et 40 Nord-Coréens sont postés dans la JSA, à Panmunjom, seul secteur de la Zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées où les deux armées rivales se font face.

Les images de caméras de vidéosurveillance de cette défection, rendues publiques mercredi, montraient d'abord la jeep conduite par le soldat roulant à vive allure sur une route totalement déserte menant depuis le côté nord au village frontalier de Panmunjom, avant de s'immobiliser tout près de la ligne de démarcation.

On voyait ensuite le militaire sortir du véhicule et se lancer dans une course folle vers le Sud, poursuivi par plusieurs soldats nord-coréens lui tirant dessus.

La plupart des Nord-Coréens s'étaient arrêtés avant de franchir la démarcation, mais l'un d'eux l'a brièvement traversé, dans ce que le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) a décrit mercredi comme une violation de l'accord d'armistice de 1953.

Dans une tentative probable pour empêcher de futures défections, l'armée nord-coréenne a commencé à fortifier la zone par laquelle Oh est passé.

Un cliché posté sur Twitter par l'ambassadeur par intérim des États-Unis en Corée du Sud, Marc Knapper, montre six ouvriers creusant une profonde tranchée du côté nord-coréen de la ligne de démarcation sous le regard de trois militaires.

La Corée du Nord aurait par ailleurs fermé un pont menant à Panmunjom que le militaire avait franchi en jeep sans être arrêté, a affirmé une source militaire sud-coréenne citée par le Chosun Ilbo.