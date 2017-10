Au moins 14 morts dans le naufrage d'un bateau de réfugiés rohingyas

Alexandre MARCHAND, Shafiqul ALAM

Agence France-Presse

SHAH POR DWIP ET DACCA

Au moins 14 Rohingyas sont morts et des dizaines portés disparus lundi après le naufrage de leur bateau fuyant la Birmanie, nouveau drame d'une crise ayant poussé plus d'un demi-million de réfugiés au Bangladesh en six semaines.