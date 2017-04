Le vice-président américain présent dans la zone intercoréenne

Le vice-président est arrivé par hélicoptère au camp militaire Bonifas, un poste des Nations Unies sous direction américaine situé à quelques mètres seulement de la zone démilitarisée entre les deux pays. Il devait ensuite se rendre au village frontalier de Panmunjon, où avait été signé le cessez-le-feu de 1953, village qui chevauche l'une des frontières les militarisées de la planète.

La tension est singulièrement montée ces dernières semaines entre les États-Unis et le régime de Pyongyang, avec plusieurs tirs de missiles de la part du régime de Pyongyang et en réponse le déploiement du porte-avions américain Carl Vinson et de sa flottille de contre-torpilleurs et de croiseurs vers la péninsule coréenne.

Jeudi, le président Donald Trump a marqué sa détermination à «traiter» le «problème» nord-coréen et à interdire au régime de Kim Jong-Un de disposer un jour d'un missile intercontinental capable de frapper le sol américain.

Cette visite du vice-président Pence est une réponse claire au dernier tir de missile de Pyongyang, dimanche matin, tir qui s'est soldé par un échec. Mike Pence a qualifié ce test de «provocation» dimanche, devant quelques-uns des 28 500 militaires américains stationnés en Corée du Sud.

«Toute une gamme d'outils est à la disposition du président américain, s'il devait décider de les utiliser», a précisé dimanche un haut conseiller de la Maison-Blanche en matière de politique étrangère, sans écarter l'option militaire.