Chine: la grippe aviaire a déjà fait 9 morts en 2017

Les centres de contrôle des maladies de trois provinces ont fait état d'au moins neuf décès liés au virus, a indiqué l'agence Chine nouvelle. Les derniers cas mortels ont été annoncés mardi par les autorités: il s'agissait de deux employés d'un restaurant du Henan.

La Chine a rapporté plus d'un millier de cas d'infection depuis le début d'une épidémie en mars 2013, et 38,5% des patients contaminés en sont morts, selon des statistiques de l'OMS.

La souche H7N9 de la grippe aviaire, qui peut provoquer de graves problèmes respiratoires, est habituellement très virulente en hiver et au printemps. Le H7N9 est particulièrement préoccupant, car il ne tue pas les poulets infectés, qui ne développent pas non plus de symptômes. Cela signifie que la propagation du virus est compliquée à déceler avant son contact avec l'homme.