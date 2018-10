Pérou: Fujimori hospitalisé après l'annulation de sa grâce

L'ancien président du Pérou Alberto Fujimori a été hospitalisé mercredi, quelques heures après que la Cour suprême péruvienne a annulé la grâce qui lui avait été accordée en décembre 2017 et ordonné son arrestation immédiate.

Accompagné de son plus jeune fils, Kenji Fujimori, l'ex-président âgé de 80 ans a été transporté en ambulance vers un établissement hospitalier de Lima, la Clinica Centenario Peruano-Japonesa, où il avait déjà été admis plusieurs fois pour divers problèmes de santé.

«En tant que fils d'Alberto Fujimori, il est de mon devoir de rester à ses côtés dans ses moments les plus difficiles. Aujourd'hui, de nouveau, je suis avec toi dans une ambulance, je t'aime et si je dois donner ma vie et ma liberté pour toi, je le ferai. J'éprouve beaucoup de douleur», a tweeté Kenji.

La Cour suprême a annulé la grâce et a ordonné l'arrestation de M. Fujimori, libre depuis décembre 2017 après une décision controversée du président de l'époque Pedro Pablo Kuczynski.

L'ambulance de M. Fujimori est arrivée à 17h45 à la clinique, où l'attendaient de nombreux journalistes.

Peu avant, son avocat Miguel Perez a formé deux recours, l'un pour contester l'annulation de la grâce et l'autre pour permettre à son client de rester en liberté pendant que la justice analyse son premier appel.